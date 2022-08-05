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Андрей Бочкарев: Более 30 московских школ и детских садов построят инвесторы в этом году

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Более 30 московских школ и детских садов построят инвесторы в этом году
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В настоящее время в столице за счет инвесторов возводится более половины образовательных объектов. Об этом сообщил в пятницу, 5 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Объемы инвестиционного строительства в городе не снижаются. Более половины образовательных объектов возводится девелоперами. Так, в прошлом году за счет внебюджетных источников было возведено 40 детских садов и школ; в этом году девелоперы также планируют сдать в эксплуатацию 24 здания для дошкольников и 10 школьных строений, — рассказал он.

Кроме того, в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 39 зданий — 22 детских сада и 17 школ.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новые детский сад и школу в столичном районе Орехово-Борисово Южное. Уточняется, что новый детский сад рассчитан на 345 детей и начнет работать с 1 сентября этого года. При этом школа на 825 человек откроется в 2023 году.

Также стало известно, что в Москве построят шесть новых школ в рамках масштабных инвестиционных проектов.

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