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Супружескую пару пенсионеров убили в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Супружескую пару пенсионеров убили в Подмосковье
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

В подмосковной Балашихе обнаружили тела пожилых супругов. Об этом сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета России по Подмосковью Ольга Врадий в пятницу, 5 августа.

Погибших нашли с колото-резаными ранами в области груди и спины. Назначены судебно-медицинская, генетическая и биологическая экспертизы. Следователи осмотрели место происшествия и собрали улики.

— По факту двойного убийства следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело, — рассказала Ольга Врадий.

Статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство» в случае двух и более жертв предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет либо пожизненного заключения.

Двух человек убили из охотничьего ружья в районе подмосковного Павловского Посада 23 июля. Об аресте подозреваемого по этому делу мужчины сообщили 28 июля.

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