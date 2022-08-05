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Тарифы проката велосипедов появились в приложении «Московский транспорт»

Анастасия Колоскова
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Тарифы проката велосипедов появились в приложении «Московский транспорт»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Пользователям новой версии приложения «Московский транспорт» стала доступна информация о тарифах проката велосипедов. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Лето подходит к концу, а любовь к велосипеду бесконечна. В новой версии приложения «Московский транспорт» мы добавили тарифы проката — каждый сможет подобрать для себя самый выгодный, — говорится в сообщении.

Тарифы проката велосипедов появились в приложении «Московский транспорт» Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В пресс-службе пояснили, что в приложении «Московский транспорт» можно найти, забронировать и оплатить аренду велосипедов. Кроме того, пользователи сервиса могут построить удобный маршрут с учетом нескольких видов транспорта в одной поездке, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В полном разгаре лето, и москвичи с удовольствием пользуются услугами по прокату велосипедов и самокатов. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправился с сотрудниками ГИБДД проверять техническое состояние транспортных средств.

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