Главу временной администрации Херсонской области Сальдо ввели в кому

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Главу временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо ввели в медикаментозную кому. Об этом сообщил Telegram-канал Baza в пятницу, 5 августа.

Чиновник, как утверждается, находится в Крыму, он подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние специалисты оценивают как крайне тяжелое.

Сальдо госпитализировали еще 4 августа, он был переправлен из Херсонской области в одну из больниц Крыма. Временно исполнять его обязанности будет председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев, передает Baza.

4 августа руководитель администрации Херсонской области Сальдо сообщил, что по настоянию врачей пройдет медицинское обследование.

Согласно заявлению чиновника, на проведении процедур настоял глава областного минздрава, обеспокоившись внешним видом Сальдо. Министр привел его к докторам, настоявшим на немедленной госпитализации.