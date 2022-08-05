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Сбитую на дороге лосиху спасли в Подмосковье

Анастасия Колоскова
Город
Сбитую на дороге лосиху спасли в Подмосковье
Фото: Telegram / Мослента

В Подмосковье местные жители спасли лосиху, которую сбил на дороге автомобиль. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает Мослента.

Пострадавшее животное обнаружили на обочине. Неравнодушные граждане сообщили о произошедшем егерю. Лосиху забрали ветеринарные врачи для оказания медицинской помощи.

По словам специалистов, жизни животного ничего не угрожает, так как удар пришелся по касательной. Хотя обычно в подобных случаях лоси редко выживают, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что пожарные реанимировали щенка, которого удалось спасти из горящей квартиры в Иркутской области. Огонь распространился в квартире пятиэтажного дома. Оттуда удалось эвакуировать четырех детей, двух женщин и собаку, которая не подавала признаков жизни.

Одному из спасателей в результате реанимационных действий удалось вернуть щенка к жизни. Позже животное отправили в ветеринарную клинику.

Ранее спасатели поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра (МАЦ) спасли утку в Северном Бутове.

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