Спасатели реанимировали щенка после пожара в квартире в Иркутской области
Пожарные оказали помощь щенку, которого удалось спасти из горящей квартиры в Иркутской области. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
Огонь распространился в квартире пятиэтажного дома. Оттуда удалось эвакуировать четырех детей, двух женщин и собаку, которая не подавала признаков жизни.
— Пожарный из 10 пожарно-спасательной части города Ангарска Анатолий Халтанов провел реанимационные действия и спас щенка, — говорится в сообщении.
Позже животное отправили в ветеринарную клинику.
До этого спасатели поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра (МАЦ) спасли утку в Северном Бутове. Уточняется, что животное запуталось в леске на улице Грина, дом 18. Специалисты обнаружили, что птица не может покинуть домик на пруду.