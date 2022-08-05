Спасатели реанимировали щенка после пожара в квартире в Иркутской области

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожарные оказали помощь щенку, которого удалось спасти из горящей квартиры в Иркутской области. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Огонь распространился в квартире пятиэтажного дома. Оттуда удалось эвакуировать четырех детей, двух женщин и собаку, которая не подавала признаков жизни.

— Пожарный из 10 пожарно-спасательной части города Ангарска Анатолий Халтанов провел реанимационные действия и спас щенка, — говорится в сообщении.

Позже животное отправили в ветеринарную клинику.

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До этого спасатели поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра (МАЦ) спасли утку в Северном Бутове. Уточняется, что животное запуталось в леске на улице Грина, дом 18. Специалисты обнаружили, что птица не может покинуть домик на пруду.