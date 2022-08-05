Строительство здания для персонала метро завершили на ТПУ «Нижегородская»

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Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Нижегородская Карта всех событий

Завершилось строительство здания для персонала метро на ТПУ «Нижегородская». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 5 августа.

— На ТПУ «Нижегородская» закончили строительство здания для персонала метро. Через новое здание можно будет пройти быстро и напрямую от остановки наземного транспорта к станции метро «Нижегородская», к платформе Горьковского направления железной дороги и станции МЦК, — говорится в сообщении.

В нем разместятся до 820 сотрудников, которые обеспечивают комфорт и безопасность поездок. Помимо этого, на подземном этаже постройки расположился терминал № 2 ТПУ «Нижегородская», где обустроены комфортный зал ожидания и касса пригородных поездов.

Также планируется открыть центр «Мои документы» и удобную перехватывающую парковку. Поездки через один из крупнейших европейских ТПУ стали еще быстрее и комфортнее, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что строительство вестибюля станции московского метро «Комсомольская» продолжается. На данный момент идет подготовка стен к облицовке мрамором, установка несущих балок специальным составом и металлом, обустройство технических помещений, восстановление гидроизоляции: под давлением вводится специальный состав за конструкции потолка и стен.