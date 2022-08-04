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Москвичам рассказали о строительстве станции метро «Комсомольская»

Лейла Алиева
Город
Москвичам рассказали о строительстве станции метро «Комсомольская»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Специалисты продолжают ремонтные работы вестибюля станции Московского метро «Комсомольская». Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Мы уже отремонтировали подземные переходы к трем вокзалам, обновили турникеты в вестибюле — они все принимают банковскую карту для оплаты проезда, установили удобную навигацию, — говорится в сообщении.

В настоящее время идет подготовка стен к облицовке мрамором, установка несущих балок специальным составом и металлом, обустройство технических помещений, восстановление гидроизоляции: под давлением вводится специальный состав за конструкции потолка и стен.

После этого специалисты уложат новую облицовку на стены и пол, состоящий из износостойкого белого мрамора и натурального гранита. Также уберут под землю провода и кабели, которые проходят по стенам и обновят все коммуникации, а также заменят светильники на более экономичные и долговечные, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Накануне стало известно, что на участке МЦД от Курского вокзала до Площади трех вокзалов в составе ТПУ строится новый пригородный вокзал «Площадь трех вокзалов» МЦД-2.

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