Москвичам рассказали о главных технологических достижениях предстоящих выборов

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Во время проведения выборов муниципальных депутатов, которые пройдут с 9 по 11 сентября, будут применены несколько нововведений. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Эксперт напомнил, что в этом году впервые будут использоваться электронный список и упрощенный формат электронного голосования. Нововведения имеют ряд преимуществ, которые существенно упростят процедуру выборов.

— Первое видимое улучшение — теперь на электронное голосование не надо подавать заявки, все данные в рамках общей процедуры подготовки списков загружаются в электронный список и человеку приходит соответствующее уведомление, — сказал он.

Следующим улучшением стало снижение нагрузки на комиссию. Электронный список позволяет отказаться от дополнительных проверок, что положительно сказывается на работе сотрудников комиссии.

Последним улучшением Костырко выделил цифровой контроль проведения выборов. По его словам, за возможность голосования будет отвечать компьютер. Это исключит возможность повторного прохождения процедуры и возникновения ошибок, передает «Царьград».

Накануне сообщалось, что столичный общественный штаб по наблюдению за выборами зарегистрировал 2500 человек для участия в контроле на выборах муниципальных депутатов. Участникам предстоит следить за ходом голосования на избирательных участках.