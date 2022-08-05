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Храм Архангела Михаила и чуда его в Хонех в Москве введут в эксплуатацию в 2024 году

Александр Афонин
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Храм Архангела Михаила и чуда его в Хонех в Москве введут в эксплуатацию в 2024 году
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Памятник садово-паркового искусства Усадьба Архангельское-Тюриково Карта всех событий

Специалисты окончат работы по строительству храма Архангела Михаила и чуда его в Хонех, расположенном в районе Северный, в 2024 году. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики города Москвы.

— Архитектура храма выполнена в неорусском стиле, заимствованном из архитектуры храмов начала XX века. Здание вместимостью 500 прихожан, трехпрестольное, двухэтажное с подвальной частью, включает основной храм с четырьмя пределами, звонницу, хоры и крестильные помещения, — сказал глава департамента Сергей Левкин.

Он добавил, что строительство проходит на территории бывшей усадьбы Архангельское-Тюриково. На данный момент специалисты выполняют работы в рамках нулевого этапа. Его окончание планируется в этом году, передает агентство городских новостей «Москва».

6 июля депутат Госдумы Владимир Ресин сообщил, что горожане и предприятия-спонсоры ежегодно жертвуют на возведение православных храмов в Москве до трех миллиардов рублей в год. Стоимость строительства каменного сооружения варьируется от 50 миллионов до 850 миллионов рублей.

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