Врач-флеболог назвал явные и неочевидные признаки тромбоза

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Онемение или пульсирующая боль в конечностях могут являться признаками тромбоза. Об этом сообщил врач-флеболог Армен Авакян.

— Признаки патологии зависят от того, где именно образовался тромб. В этом случае возникают проблемы в работе органа, кровообращение которого нарушено, — отметил Авакян.

Он напомнил, что тромбоз характеризуется сгущением крови и формированием сгустков — тромбов, которые могут появляться в полости артерий и вен и препятствовать нормальному кровообращению. Специалист уточнил, что тромбоз сосудов мозга проявляется головокружением, головной болью и речевым расстройством.

При тромбах в сердце человек испытывает сильные боли в грудной клетке, они приводят к развитию инфаркта. Так, по словам врача, артериальный тромбоз сопровождается резкой пульсирующей болью в очаге закупорки, которая распространяется на соседние участки.

О тромбозе в артерии конечности сигнализируют боль, похолодание и последующее онемение, а также бледность кожи. Медик добавил, что наиболее распространенным является тромбоз вен в ногах.

В этом случае пациент испытывает боль, а также отеки отдельных частей или всей конечности целиком. При закупорке поверхностной вены в месте тромба возникают покраснение и уплотнение кожи.

Если же поражены глубокие вены, то конечность приобретает синюшный цвет, пояснил он. К неявным признакам тромбоза Авакян отнес недомогание, слабость, озноб и повышение температуры. Врач подчеркнул, что подобные симптомы характерны при многих патологиях, поэтому их редко связывают с тромбозом, сообщает «Лента.ру».

До этого кардиолог Рашид Сонгуров перечислил неочевидные симптомы инфаркта. Он отметил, что сердечный приступ случается в абдоминальном варианте, когда его легко спутать с пищевым отравлением.