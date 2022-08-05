Хирург объяснил, под какие заболевания может маскироваться аппендицит

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Аппендицит может маскироваться под самые разные заболевания, такие как гастрит, язва желудка, воспаление желчного пузыря, панкреатит и другие. Об этом сообщил руководитель центра новых хирургических технологий федерального государственного медикобиофизического центра имени А. И. Бурназяна, кандидат медицинских наук Илья Колышев.

— Аппендицит в старые времена называли обезьяной всех болезней, потому что он похож на огромное количество болячек и в первую очередь на инфекционные болезни. Также давно банальный аппендицит часто путали с сальмонеллезом, иерсиниозом, даже с какими-то формами чумы, — отметил врач.

По его словам, при аппендиците иногда могут проявляться нетипичные симптомы: обычно это бывает на ранней стадии болезни. В этом случае его легко спутать с острым гастритом или язвой желудка, уточнил хирург.

Также болезнь может походить на острое течение панкреатита или холецистита. В отдельных случаях, добавил Колышев, аппендицит может начинаться с частых позывов на мочеиспускание.

При этом медик подчеркнул, что нетипичные проявления через время переходят в разряд типичных. Он добавил, что большой опыт врачей скорой помощи позволяет распознать аппендицит даже с нетипичными проявлениями. Хирург уточнил, что аппендицит всегда сопровождается болью, которая не снимается обычными обезболивающими препаратами, передает портал Ura.ru.

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