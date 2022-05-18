Гастроэнтеролог объяснил, при какой боли в животе нужно срочно обращаться к врачу

Фото: depositphotos

В каких случаях боль в животе требует обращения к врачу, а когда может пройти самостоятельно, рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Черемушкин. Он объяснил, при какой боли нужно вызывать скорую помощь.

По словам доктора, медлить с обращением к врачу нельзя в случае острой боли в животе, так как данный симптом может указывать на перитонит или другое опасное для жизни заболевание.

— Если у вас возникла резкая, интенсивная, острая боль, которая не позволяет даже ходить, необходимо вызвать скорую. Причин может быть масса, в том числе перитонит, аппендицит, перфорация полого органа, острый панкреатит, — рассказал гастроэнтеролог.

Болезненные ощущения в животе могут быть не очень интенсивными, но и в этом случае нельзя их игнорировать. Особое внимание следует обратить на боль, если она беспокоит регулярно, отметил Черемушкин.

Самостоятельно снимать боль в животе с помощью спазмолитиков можно только в первое время, пока специалист не поставил диагноз и не назначил лечение. При этом необходимо учитывать, что подобные лекарства «ретушируют» картину болезни, отметил медик.

По его словам, иногда неприятные ощущения в животе возникают даже у абсолютно здоровых людей. В случае, если у вас впервые заболел живот, нужно какое-то время подождать и понаблюдать за своим состоянием, посоветовал врач.

— Вздутие, дискомфорт, боль в животе могут возникнуть у любого здорового человека, если он, например, переел или съел непривычный продукт. В этом случае рекомендация простая — переждать. Если впервые возникшая боль в животе не проходит в течение 15-30 минут, лучше обратиться к специалисту, — пояснил Черемушкин в интервью радио Sputnik.

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Артем Никиткин объяснил, можно ли пить кофе при болезнях желудка. Он отметил, что раньше при гастроэзофагеальном рефлюксе назначали строгую диету: ничего жареного, копченого, соленого, пить только слабый чай, никаких газировок, исключить кофе.