Электробус загорелся в Москве на Страстном бульваре

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Страстной бульвар, 2 Карта всех событий

На Страстном бульваре в Москве загорелся электробус маршрута с511. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 5 августа.

Возгорание произошло в районе дома № 2 около 17:00 по московскому времени. По предварительной информации, водитель во время следования по маршруту заметил задымление в нижней части электробуса.

Он незамедлительно остановил машину, высадил пассажиров и попытался устранить задымление. Пострадавших при инциденте нет, батарея электробуса не пострадала.

Причины произошедшего, как уточняется, установит специальная комиссия. На месте происшествия работают оперативные службы.

Движение по Страстному бульвару в сторону Пушкинской площади перекрыли. В связи с этим маршруты м5 и с511 временно изменили, пассажирам посоветовали слушать объявления водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

5 августа при движении по Варшавскому шоссе в сторону области в районе Новоданиловского проезда загорелся автомобиль. На месте работали оперативные службы города.