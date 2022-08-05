Производители приправ рассказали, какие специи вырастут в цене

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Каких изменений ждать на рынке специй, рассказал генеральный директор российского производителя специй и приправ «Peppermania» Андрей Емец.

Он отметил, что стоимость практически всех специй вырастет.

После небольшого по сравнению с прошлым год урожая красного острого чили в Индии цена выросла и остается на высоком уровне. Аналогичная ситуация с куркумой, на которую цена прилично повысилась весной и не будет снижаться в ближайшие месяцы.

Кроме того, вырастет цена на лавровый лист. Это связано с прошлогодними пожарами в Турции, когда выгорело достаточно много площадей, где его традиционно собирают.

Из сильно подорожавших специй аналитики называют тмин, стоимость на него сильно выросла за последние полгода.

При этом снизилась цена на черный перец, добавил эксперт в комментарии Общественной Службе Новостей.

Уход из России американской компании McCormick & Co, производящей специи под брендом Kamis, означает открытие новых возможностей для отечественных предпринимателей в этой сфере, заявил в комментарии «Вечерней Москве» президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.