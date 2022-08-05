Москвичам рассказали, что подготовил «Фанерон. Город мечты» ко дню рождения ВДНХ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В честь дня рождения ВДНХ площадка «Фанерон. Город мечты» подготовила обширную праздничную программу. Об этом сообщили в пресс-службе выставки в пятницу, 5 августа.

Уточняется, что мероприятия пройдут 6 августа и начнутся с мастер-класса художницы Ксении Чепоровой «Я — герой комикса». Посетителям предложат стать автором комикса: они создадут своего персонажа и придумают для него историю.

Также гости смогут сделать аквагрим в образе своего героя. Позже начнет свою работу школа робототехники «Альфакод», где москвичи смогут смоделировать робота.

Параллельно состоится паблик-ток «Комикс с нуля» с художницей Анной Ежиковой, которая расскажет о нюансах в создании комикса, работе со сценарием и так далее. Кроме того, в течение дня посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах, посетить игротеку, научиться создавать короткие видеоролики и многое другое. Завершится программа выступлением исполнителя и автора песен Фогеля.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что день рождения ВДНХ пройдет 6 и 7 августа. В честь праздника для гостей готовят большое шоу, тематические экскурсии, мастер-классы и лекции, а также гастрономические сюрпризы.