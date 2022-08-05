Фестиваль «Новая классика» стартует 6 августа в парке «Зарядье»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

В период с 6 по 7 августа в парке «Зарядье» состоится фестиваль «Новая Классика». Для посетителей подготовили обширную музыкальную программу. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе парка.

— Такое масштабное мероприятие, презентующее широкому зрителю новые формы классического музыкального искусства и экспериментальной музыки через современные формы и новых героев пройдет в Москве впервые, — говорится в сообщении.

Отмечается, что центральными площадками фестиваля станут большой и малый амфитеатры. Там перед гостями выступят музыковед Настасья Хрущева, оркестр OpenSoundOrchestra, электронный продюсер Никола Мельников и другие. Кроме того, москвичи смогут посетить паблик-толк и показы фильмов. Для участия в фестивали необходима предварительная регистрация, передает ТАСС.

Также 6 августа состоится праздничная программа площадки «Фанерон. Город мечты». Она посвящена дню рождения ВДНХ, где москвичи смогут посетить мастер-классы, паблик-толки, узнать о создании комиксов, сделать аквагрим и многое другое.