Фестиваль «Новая классика» стартует 6 августа в парке «Зарядье»
В период с 6 по 7 августа в парке «Зарядье» состоится фестиваль «Новая Классика». Для посетителей подготовили обширную музыкальную программу. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе парка.
— Такое масштабное мероприятие, презентующее широкому зрителю новые формы классического музыкального искусства и экспериментальной музыки через современные формы и новых героев пройдет в Москве впервые, — говорится в сообщении.
Отмечается, что центральными площадками фестиваля станут большой и малый амфитеатры. Там перед гостями выступят музыковед Настасья Хрущева, оркестр OpenSoundOrchestra, электронный продюсер Никола Мельников и другие. Кроме того, москвичи смогут посетить паблик-толк и показы фильмов. Для участия в фестивали необходима предварительная регистрация, передает ТАСС.
Также 6 августа состоится праздничная программа площадки «Фанерон. Город мечты». Она посвящена дню рождения ВДНХ, где москвичи смогут посетить мастер-классы, паблик-толки, узнать о создании комиксов, сделать аквагрим и многое другое.