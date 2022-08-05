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Обвиняемого в групповом изнасиловании девушки в Москве отправили в СИЗО

Степан Жирнов
Происшествия
Обвиняемого в групповом изнасиловании девушки в Москве отправили в СИЗО
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу подозреваемого в изнасиловании. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова в пятницу, 5 августа.

Мужчина заключен под стражу на 1 месяц и 29 дней, то есть до 4 октября. По данным следствия, 27-летний подозреваемый вместе с другим фигурантом дела ночью 1 августа изнасиловал знакомую девушку в номере гостиницы на Ленинском проспекте.

Они совершили преступление с применением насилия, пользуясь беспомощным состоянием жертвы. СК не исключает возможность применения ими одурманивающих средств.

Следствие назначило проведение судебных экспертиз, по факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям УК «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Расследование дела продолжается, мужчину проверяют в том числе на причастность к аналогичным преступлениям.

20 июля правоохранители задержали 24-летнего молодого человека, который подозревается в изнасиловании женщины на северо-западе Москвы. Он напал на незнакомую девушку и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

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