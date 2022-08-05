Доля сделок с ипотекой в новостройках Московского региона впервые превысила 80 процентов

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В Московском регионе в июле доля сделок с ипотекой на первичном рынке жилья достигла 81 процента, что стало рекордным показателем за все время наблюдений. Об этом свидетельствуют данные сервиса ЦИАН в пятницу, 5 августа.

— Доля сделок с ипотекой от общего числа ДДУ продолжает увеличиваться — в июле сразу 81 процент всех сделок на первичном рынке Московского региона прошел с привлечением заемных средств. Это максимальный показатель за все время наблюдений, — говорится в сообщении.

Так, доля ипотечных сделок с новостройками в старых границах Москвы за месяц увеличилась до 78 процентов. При этом в ТиНАО показатель остался прежним — 81 процент, а в Подмосковье вырос до 86 процентов.

В общей сложности на первичном рынке жилья Московского региона в июле было заключено 10,1 тысячи сделок. Это на 13 процентов больше показателя предыдущего месяца, однако на 20 процентов меньше, чем в июле 2021 года.

Основная часть сделок пришлась на Москву в старых границах — 4,8 тысячи договоров. В Московской области было заключено 3,8 тысячи сделок, а в ТиНАО — 1,4 тысячи.

Аналитики отметили продолжение ценовой стагнации на рынке новостроек Московского региона. Кроме того, впервые с мая 2019 года было зафиксировано незначительное снижение цен в столице и области — на 0,7 процентных пункта. Средняя цена квадратного метра в Москве составила 321,2 тысячи рублей, в области — 165,3 тысячи рублей, передает ТАСС.

Спрос на апартаменты в Москве в июне 2022 года упал на 31,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Эксперты отметили, что резкое падение спроса отразилось и на реальных сделках. Так, цены на апартаменты показали снижение от двух до восьми процентов.