Обнаружена взаимосвязь между уровнем холестерина и состоянием волос

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Повышенное содержание холестерина в крови человека может неблагоприятно отражаться на состоянии волос. Об этом рассказала врач общей практики Татьяна Захарова, сославшись на исследования Университета Джона Хопкинса.

По словам медика, ученые пришли к выводу, что избыток холестерина может спровоцировать выпадение волос, а также потерю их цвета, поседение и тусклость.

Это обусловлено тем, что кровоснабжение кожи и волосяных фолликулов нарушается, так как мелкие сосуды забиваются жиром, пояснила врач.

Захарова рекомендовала людям, столкнувшимся с проблемами с шевелюрой, проверить уровень холестерина, пишет «МедикФорум».

До этого врач-диетолог Ольга Лушникова назвала признаки избыточного тестостерона у женщин. О повышенном уровне гормона или гормональном сбое, по ее словам, могут свидетельствовать воспаления и сыпь на коже, сильная жирность головы и волос, грубые темные волосы в неподходящих местах. В этом случае врач рекомендовала обратиться к гинекологу, который составит перечень необходимых исследований.