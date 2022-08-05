Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Обнаружена взаимосвязь между уровнем холестерина и состоянием волос

Анастасия Колоскова
Общество
Обнаружена взаимосвязь между уровнем холестерина и состоянием волос
Фото: depositphotos

Повышенное содержание холестерина в крови человека может неблагоприятно отражаться на состоянии волос. Об этом рассказала врач общей практики Татьяна Захарова, сославшись на исследования Университета Джона Хопкинса.

По словам медика, ученые пришли к выводу, что избыток холестерина может спровоцировать выпадение волос, а также потерю их цвета, поседение и тусклость.

Это обусловлено тем, что кровоснабжение кожи и волосяных фолликулов нарушается, так как мелкие сосуды забиваются жиром, пояснила врач.

Захарова рекомендовала людям, столкнувшимся с проблемами с шевелюрой, проверить уровень холестерина, пишет «МедикФорум».

До этого врач-диетолог Ольга Лушникова назвала признаки избыточного тестостерона у женщин. О повышенном уровне гормона или гормональном сбое, по ее словам, могут свидетельствовать воспаления и сыпь на коже, сильная жирность головы и волос, грубые темные волосы в неподходящих местах. В этом случае врач рекомендовала обратиться к гинекологу, который составит перечень необходимых исследований.

Врачи Холестерин уровень холестерина
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Даша Котвани
Даша Котвани

Яркий фестиваль специй и музыки

Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Все мнения
О проекте