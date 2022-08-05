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С остановки «Улица Обручева» можно будет уехать в обе стороны на автобусе с163 с 6 августа

Егор Провоторов
Город
С остановки «Улица Обручева» можно будет уехать в обе стороны на автобусе с163 с 6 августа
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Остановку общественного транспорта «Улица Обручева» на Ленинском проспекте в Москве с субботы, 6 августа, для автобусов с163 при движении в обоих направлениях. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столичного региона.

— С 6 августа остановка «Улица Обручева» для автобусов с163 на Ленинском проспекте будет работать в обе стороны, — говорится в сообщении, опубликованном на канале Дептранс. Оперативно в Telegram.

Представители ведомства уточнили, что автобусы, следующие в сторону станции метро «Варшавская», будут останавливаться вместе с маршрутами е10, м16 и №553. Пассажиров попросили заранее планировать маршрут поездок по городу, исходя из вышеуказанной информации.

Накануне появилась информация, что движение транспорта временно изменится на двух улицах в завто. Так, с 1 по 16 августа ограничения будут действовать в районе дома 20 на Гродненской улице в Можайском районе, а с 17 августа по 1 сентября — в районе дома 18.

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