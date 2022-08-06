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Папа Римский Франциск принял у себя главу Отдела внешних связей РПЦ

Егор Провоторов
Общество
Папа Римский Франциск принял у себя главу Отдела внешних связей РПЦ
Фото: Catholic Church (England and Wales) / CC BY-NC-SA 2.0

Папа Римский Франциск принял в пятницу, 5 августа, в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония, сообщила служба печати Святого престола.

Эта встреча стала первой после назначения Антония на должность руководителя ОВЦС. Аудиенция прошла за закрытыми дверями. Пресс-служба Ватикана не распространяла официальных данных о содержании состоявшейся беседы, пишет РИА Новости.

Накануне находящийся в Риме с архипастырским визитом по делам администрации приходов РПЦ в Италии митрополит встретился в Ватикане с главой дипломатии Святого престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе беседы обсуждались текущие вопросы, которые касаются взаимоотношений между двумя церквями.

В начале июля Папа Римский Франциск заявил, что желает посетить столицы России и Украины вскоре после поездки в Канаду. Турне по Северной Америке завершилось 1 августа, с тех пор о планах понтифика не сообщалось.

В начале июня Франциск заявил, что в мире была объявлена третья мировая война. По его словам, украинский конфликт — это не единственная трудность, которая есть в мире в настоящее время.

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