Бывший футболист «Рубина» зарезал отца и ранил мать из-за ставок на спорт

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Воспитанник казанского футбольного клуба «Рубин» Антон Адаричев убил своего отца из-за спора относительно ставок на спорт.

Трагедия случилась в Набережных Челнах в среду, 3 августа. По информации следователей, 62-летний отец бывшего футболиста Валерий Адаричев, работавший в ПАО «КАМАЗ», обнаружил отсутствие в квартире телевизора. Технику, предположительно, сдал в ломбард сын для получения денег на ставку.

По этой причине между родственниками разгорелся спор, который перерос в драку. По информации «Бизнес-Online», Антон Адаричев нанес отцу несколько смертельных ножевых ранений, а затем ударил ножом в живот вернувшуюся домой мать.

После этого экс-футболист забрал у родителей банковскую карту и снял с нее 400 тысяч рублей, однако после этого отвез раненную мать в больницу и попытался скрыться. Адаричева задержали вечером того же дня сотрудники ГИБДД после продолжительного преследования. В салоне были обнаружены вези со следами крови и сумка с деньгами.

Суд отправил молодого человека в СИЗО на два месяца. Перед заседанием он заявил, что признает вину частично, поскольку «у него не было цели убить». Ранее Адаричев уже был судим, в 2021 году он получил полтора года условно за кражу, совершенную с банковского счета.

Накануне стало известно, что в подмосковной Балашихе обнаружили тела двух пожилых человек.