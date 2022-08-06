Российские дипломаты опровергли данные о повышенной боеготовности ядерных сил РФ

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Утверждения о том, что ядерные силы России переведены в режим повышенной боеготовности, не соответствуют действительности, заявил в пятницу, 5 августа, на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) замглавы российской делегации Андрей Белоусов.

Он также объяснил, что приказ президента РФ Владимира Путина о временном переводе сил сдерживания на особый режим дежурства означает только переход смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом.

— Это также подразумевает повышение бдительности, а не состояние повышенной боевой готовности стратегических ядерных сил. Это совершенно разные вещи, — подчеркнул российский дипломат.

Учитывая российскую доктрину, применение ядерного оружия на Украине в нынешних условиях невозможно, цитирует Белоусова РИА Новости.

Накануне представитель делегации Китайской Народной Республики на Обзорной конференции ДНЯО заявил, что ядерный арсенал Соединенных Штатов угрожает региональной и международной безопасности.