Гражданин РФ Винник предстал перед американским судом

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Гражданин России Александр Винник впервые после экстрадиции из Греции предстал перед американским судом. В США его обвиняют в причастности к отмыванию миллиардов долларов при помощи криптовалют, сообщил в пятницу, 5 августа, Минюст США.

— Ранее сегодня он впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско, — говорится в пресс-релизе ведомства. Подробности заседания в настоящее время не приводятся, пишет РИА Новости.

В Штатах Винник обвиняется в создании биржи криптовалют ВТС-е, через которую, как считают американцы, было отмыто четыре миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему гражданину РФ грозит до 55 лет тюрьмы.

Представители американского министерства юстиции выразили признательность греческим коллегам за «сотрудничество в переводе подзащитного в США».

Накануне заведующая консульским отделом посольства России в Вашингтоне Надежда Шумова рассказала, что дипломаты окажут консульско-правовое содействие Виннику.

Минюст Греции в 2019-м решил экстрадировать Винника сперва во Францию, а затем в США. Исправительный суд Парижа в 2020 году приговорил его к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.