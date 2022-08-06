Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гражданин РФ Винник предстал перед американским судом

Егор Провоторов
В мире
Гражданин РФ Винник предстал перед американским судом
Фото: shutterstock

Гражданин России Александр Винник впервые после экстрадиции из Греции предстал перед американским судом. В США его обвиняют в причастности к отмыванию миллиардов долларов при помощи криптовалют, сообщил в пятницу, 5 августа, Минюст США.

— Ранее сегодня он впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско, — говорится в пресс-релизе ведомства. Подробности заседания в настоящее время не приводятся, пишет РИА Новости.

В Штатах Винник обвиняется в создании биржи криптовалют ВТС-е, через которую, как считают американцы, было отмыто четыре миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему гражданину РФ грозит до 55 лет тюрьмы.

Представители американского министерства юстиции выразили признательность греческим коллегам за «сотрудничество в переводе подзащитного в США».

Накануне заведующая консульским отделом посольства России в Вашингтоне Надежда Шумова рассказала, что дипломаты окажут консульско-правовое содействие Виннику.

Минюст Греции в 2019-м решил экстрадировать Винника сперва во Францию, а затем в США. Исправительный суд Парижа в 2020 году приговорил его к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.

Россия США Греция Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Даша Котвани
Даша Котвани

Яркий фестиваль специй и музыки

Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Все мнения
О проекте