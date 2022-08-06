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Польша и Венгрия отказались поддержать идею ЕС по снижению спроса на газ

Егор Провоторов
В мире
Польша и Венгрия отказались поддержать идею ЕС по снижению спроса на газ
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Польша и Венгрия отказались голосовать за план добровольного снижения спроса на газ в Европейском союзе с возможностью обязательного сокращения. Об этом говорится в документе Совета ЕС, опубликованном в пятницу, 5 августа.

В пресс-релизе политического органа сообщается, что письменная процедура началась в четверг, 4 августа, и подошла к концу на следующий день. Все делегации отдали свои голоса за принятие регулирования Совета о скоординированных мерах по уменьшению спроса на «голубое топливо», кроме Варшавы и Будапешта.

При этом согласно документу нужное для принятия плана квалифицированное большинство было получено, пишет РИА Новости. 20 июля Еврокомиссия призвала снизить спрос на газ в ЕС. Министры энергетики 26 июля согласовали это предложение с некоторыми изменениями.

В минувший понедельник, 1 августа, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель не является начальником для Будапешта и что восточноевропейское государство продолжит отстаивать свою точку зрения при обсуждении общеевропейских решений.

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