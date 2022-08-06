Китайские военные не отвечают на звонки из Пентагона после визита Пелоси на Тайвань

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Представители американского военного командования неоднократно пытались связаться с коллегами из Китая на фоне эскалации напряженности вокруг Тайваня, однако в Пекине не отвечают на звонки, сообщило в пятницу, 5 августа, издание Politico.

Масштабные учения Национальной освободительной армии Китая (НОАК) с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально начались в четверг. Маневры стали ответом на визит в Тайбэй спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси и проходят в шести районах в акватории вокруг острова, продлятся они до полудня воскресенья, 7 августа.

Авторы материала со ссылкой на три источника, осведомленного о ситуации, написали, что высшие представители военного командования Китая не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на текущей неделе, пишет РИА Новости.

Известно, что последний контакт на уровне начальников генеральных штабов двух государств состоялся в начале июля.

Пекин приостановил работу восьми механизмов в рамках сотрудничества с Вашингтоном после визита спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань.