Зеленский рассказал о конфискации активов РФ на Украине на сотни миллионов долларов

Фото: president.gov.ua

Российские активы на общую сумму около 765 миллионов долларов уже конфискованы на территории Украины, еще более 900 принадлежащих РФ активов планируется принудительно изъять. Об этом в пятницу, 5 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать. А если оценивать пакет собственности не только государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию, — приводит слова украинского лидера его пресс-служба на канале в Telegram.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабинет министров утвердил указ президента Владимира Зеленского о конфискации 903 объектов имущества и активов России на территории страны.

Уточняется, что объекты соответствуют трем категориям: государственное имущество, активы граждан и компаний, попавших под санкции, а также активы банков. Планируется, что после конфискации имущество конвертируют в деньги, которые направят на восстановление страны