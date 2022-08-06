Зеленский рассказал о конфискации активов РФ на Украине на сотни миллионов долларов
Российские активы на общую сумму около 765 миллионов долларов уже конфискованы на территории Украины, еще более 900 принадлежащих РФ активов планируется принудительно изъять. Об этом в пятницу, 5 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать. А если оценивать пакет собственности не только государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию, — приводит слова украинского лидера его пресс-служба на канале в Telegram.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабинет министров утвердил указ президента Владимира Зеленского о конфискации 903 объектов имущества и активов России на территории страны.
Уточняется, что объекты соответствуют трем категориям: государственное имущество, активы граждан и компаний, попавших под санкции, а также активы банков. Планируется, что после конфискации имущество конвертируют в деньги, которые направят на восстановление страны