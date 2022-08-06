Пелоси завершила свое азиатское турне

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Спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси завершила азиатское турне, в пятницу покинув территорию Японии, пишет в субботу, 6 августа, азиатская пресса.

Специальный борт с делегацией Соединенных Штатов вылетел из Японии во второй половине дня пятницы после того, как Пелоси провела ряд встреч в Токио, в частности, с главой японского кабмина Фумио Кисидой, а также спикером нижней палаты японского парламента Хироюки Хосодой, пишет РИА Новости.

В ходе встречи стороны указали на важность укрепления американо-японского союза, а также сотрудничества ради реализации принципа «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Также обсуждались вопросы региональной безопасности, такие как ракетная и ядерная программа КНДР и ситуация на Украине.

Азиатское турне Пелоси включало в себя посещение Сингапура, Южной Кореи, Японии и Малайзии. При этом из Малайзии она выдвинулась на Тайвань, вопреки решительным протестам китайских властей.

Накануне стало известно, что Китай введет санкции против Пелоси и ее ближайших родственников из-за визита на Тайвань.