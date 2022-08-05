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Китай введет санкции против Пелоси и ее родственников из-за визита на Тайвань

Полина Долганова
В мире
Китай введет санкции против Пелоси и ее родственников из-за визита на Тайвань
Фото: gcas2018team / CC BY 2.0

Китай введет санкции против спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за визита на Тайвань. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в китайском Министерстве иностранных дел.

— В связи с отвратительным, провокационным поступком Пелоси, китайская сторона приняла решение, согласно соответствующим законам КНР, применить санкционные меры в отношении Пелоси и ее ближайших родственников, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Недавний визит на Тайвань спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси привел к обострению отношений США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил Вашингтон, что «играющий с огнем рискует обжечься».

При этом Белый дом заверил Пекин в неотступности от политики «одного Китая» и дистанцировался от визита главы верхней палаты парламента, заявив, что Пелоси может принимать решения самостоятельно, именно так и произошло в случае с визитом на Тайвань.

Китаевед Николай Вавилов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что отношения между Китаем и Тайванем достигли определенного пика. Сейчас стороны находятся на грани войны. В связи с этим активизировались и американские власти, которые желают занять позицию лидера в регионе, пытаясь всяческим образом поддержать тайваньский режим.

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