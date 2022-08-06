Международных экспертов привезут на место удара ВСУ по Еленовке

Фото: Минобороны РФ

На место ударов ВСУ в Еленовке планируют привести международных экспертов и представителей СМИ. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский.

— Мы привезем международных экспертов и журналистов туда, — заявил он.

Полянский также выразил уверенность, что изолятор был обстрелян ракетами HIMARS, цели для которых утверждаются американской стороной, передает РИА Новости.

В результате обстрела изолятора в Еленовке утром 29 июля погибли 53 украинских военнопленных. Также в ходе атаки пострадали 75 человек.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские солдаты умышленно обстреляли СИЗО в Еленовке, так как радикалы из «Азова»* начали давать показания против Украины. При этом в Пентагоне заверили, что ВСУ обстреляли СИЗО в Еленовке непреднамеренно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также обвинил Зеленского и США в ракетном ударе по СИЗО в Еленовке. По его словам, Киев и Вашингтон боятся «нового Нюрнбергского процесса», во время которого пленные бойцы «Азова» могли бы рассказать о преступлениях украинских властей и Белого дома против человечества.

* Запрещенная в России террористическая организация