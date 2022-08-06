Сергунина: Площадь павильонов «ВДНХ Экспо» превысит 50 тысяч квадратных метров

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Планы создать новый кластер «ВДНХ Экспо» появились в 2016 году, он станет самой современной экспозиционной площадкой в России. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в субботу, 6 августа.

— В кластере «ВДНХ Экспо» появятся два павильона-трансформера площадью 53 тысячи квадратных метров, конгрессно-концертный комплекс на три тысячи мест, более 20 высококлассных залов с новейшим мультимедийным оборудованием. Здесь можно будет проводить мероприятия любого формата — от масштабных деловых и научных форумов до спортивных чемпионатов, — сказала представитель мэрии.

1/4 Фото: Пресс-служба ВДНХ 2/4 Фото: Пресс-служба ВДНХ 3/4 Фото: Пресс-служба ВДНХ 4/4 Фото: Пресс-служба ВДНХ

Общая площадь объекта превысит 50 тысяч квадратных метров, уточнила она. Важность сохранения ландшафта выставки была учтена при работе над проектом со стороны специалистов ведущих архитектурных бюро Москвы.

Новый экспокластер создаст необходимую инфраструктуру для москвичей: смотровую площадку, прогулочную зону, амфитеатр под открытым небом, крытую пешеходную галерею с зеленой кровлей, рестораны, кафе и парковку велопроката. В архитектурную концепцию комплекса входят исторический павильон № 70 и павильон № 75.

При этом арка северного входа, которая в 1939 году служила главным входом на ВДНХ, будет украшать новый центр. Для экспозиций и деловых событий на территории выставки используется свыше 15 локаций.

Гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров подчеркнул, что выставка вносит вклад в валовый продукт Москвы в виде создания новых рабочих мест. Она также генерирует денежные поступления в бюджет города, связанные с расходами тысяч экспонентов и посетителей выставок на услуги городской инфраструктуры.

Около 20 гостевых проектов приняла ВДНХ с начала года, многие из них прошли там впервые. Например, до 7 августа на выставке можно посетить туристический форум «Путешествуй!».

В честь дня рождения ВДНХ площадка «Фанерон. Город мечты» подготовила обширную праздничную программу. Уточняется, что мероприятия пройдут 6 августа и начнутся с мастер-класса художницы Ксении Чепоровой «Я — герой комикса».

Посетителям предложат стать автором комикса: они создадут своего персонажа и придумают для него историю. Также гости смогут сделать аквагрим в образе своего героя.