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Академик Арбатов предположил, что США могут снова применить ядерное оружие

Полина Долганова
В мире
Академик Арбатов предположил, что США могут снова применить ядерное оружие
Фото: Unsplash

Глава Центра международной безопасности РАН академик Алексей Арбатов предположил, что США могут снова применить ядерное оружие в случае обострения конфликта.

— В случае прямого столкновения, если произойдет дальнейшая эскалация украинского кризиса, возможно применение ядерного оружия. Конечно, никто просто так не будет его применять. Скорее, это последняя мера, но это не исключено, — заявил специалист.

Он также добавил, что Вашингтон не считает атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году актами агрессии. По словам Арбатова, американцы полагают, что таким образом они мстили агрессору, передает РИА Новости.

Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в субботу, 6 августа, в японском городе Хиросима. На мероприятии выступил премьер-министр страны Фумио Кисида, а мэр города Кадзуми Мацуи в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого.

В начале церемонии в Парке мира члены правительства, руководство города и представители дипломатических миссий возложили цветы к монументу памяти жертв. В конце церемонии в небо были выпущены белые голуби — символ мира на Земле.

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