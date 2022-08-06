Мэр Хиросимы процитировал Толстого на церемонии в честь годовщины трагедии

Фото: Пресс-служба Совфеда

Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в субботу, 6 августа, в японском городе Хиросима. На мероприятии выступил премьер-министр страны Фумио Кисида, а мэр города Кадзуми Мацуи в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого.

В начале церемонии в Парке мира члены правительства, руководство города и представители дипломатических миссий возложили цветы к монументу памяти жертв. В конце церемонии в небо были выпущены белые голуби — символ мира на Земле.

По словам Мацуи, в мире сейчас присутствует вера в то, что планета не может быть сохранена без сил ядерного сдерживания. Он призвал создать для защиты жизней такие условия, при которых не было бы иного основного решения, кроме как отказа от ядерного оружия, пишет РИА Новости.

Мэр Хиросимы призвал задуматься над словами Льва Толстого: «На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других».

Премьер-министр Японии заявил, что трагедия Хиросимы никогда не должна повториться. Ответственность за это в том числе лежит и на его стране, поэтому он поклялся сделать все для этого возможное.

В конце июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытка «протеста» Японии против проведения Россией военных учений на Курильских островах «неуместна».