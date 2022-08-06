Чем полезен орех чилим

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Орех чилим, или водяной орех, впервые был обнаружен в южных районах Африки и Евразии. Однако в России этот плод тоже произрастает. Что это за орех, какими полезными свойствами обладает и как употреблять его в пищу — в материале «Вечерней Москвы».

Как рассказала врач-диетолог Ирина Писарева, водяной орех наполнен большим количеством витаминов и микроэлементов.

— Например, в нем содержатся витамины группы B. Они в комплексе с магнием помогают синтезировать работу нервной системы, а также хорошо влияют на состояние волос и ногтей, — отметила специалист.

Кроме того, по словам Писаревой, этот орех — настоящий мастхэв для девушек. Он содержит большое количество никотиновой кислоты, которая препятствует появлению седины, а жирные кислоты, имеющиеся в нем, предотвращают процесс старения.

— Орех содержит фенол, флавоноиды, полиненасыщенные жирные кислоты: омегу-3 и омегу-9. Они помогают замедлить процессы старения в организме, — добавила врач.

Также диетолог отметила, что орех:

улучшает работу желчного пузыря и печени;

оказывает противоопухолевое и противовирусное действие;

имеет успокаивающий эффект;

повышает концентрацию внимания;

способствует очищению кишечника.

Однако Писарева предупредила, что употребление большого количества чилима в пищу оказывает негативное влияние на организм, поэтому необходимо соблюдать норму.

— Несмотря на то что он легко переваривается и содержит мало калорий, специалисты рекомендуют употреблять в пищу не более 20–30 граммов ореха в сутки, — подчеркнула собеседник «ВМ».

По словам диетолога есть его можно в различном виде: свежим, вареным или в качестве дополнения к салатам и выпечке. А хранить рекомендуется в неочищенном виде (с кожурой), в непрозрачных пакетах и прохладном месте.

Также диетолог рассказала о пользе арбуза и его скрытом вреде. По ее словам, арбуз содержит ликопин, который предотвращает разрушение нервной системы человека, а у мужчин сокращает риски заболевания предстательной железы. Однако для его употребления есть и ряд противопоказаний.