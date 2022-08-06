Асфальт обновили на Бульварном кольце Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили ремонтные работы на дороге Бульварного кольца в Москве. Об этом в субботу, 6 августа, рассказал заместитель мэра города в правительстве столицы Петр Бирюков.

По его словам, в общей сложности рабочие отремонтировали свыше 160 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Заммэра добавил, что работы велись с частичным перекрытием движения и преимущественно ночью.

Бирюков добавил, что такой ремонт необходимо проводить регулярно по причине возникающей из-за транспортной нагрузки колейности.

В настоящее время рабочие также занимаются ремонтом асфальта на ТТК, МКАД и других магистралях Москвы.

28 июля специалисты завершили ремонт дороги на Ярославском шоссе. Работы проводились с целью устранения колейности на участке протяженностью пять километров — от Северянинского путепровода до МКАД в обе стороны.

В общей сложности рабочие обновили 170 тысяч квадратных метров дорог. В настоящее время специалисты наносят новую дорожную разметку, работы проводятся по ночам. Всего планируется обновить 11 тысяч квадратных метров линий.