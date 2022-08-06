В Москве усилили контроль безопасности на водоемах из-за сильной жары

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Спасатели Москвы усилили контроль безопасности на водоемах города из-за сильной жары. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, количество отдыхающих около водоемов сильно возросло из-за жаркой погоды в Москве.

— Проводится патрулирование водных акваторий на современных катерах для оперативного выявления и предотвращения происшествий. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, — добавил заммэра.

Он отметил, что все водоемы были обследованы водолазами перед открытием. Специалисты также проводят дополнительные проверки в течение лета.

В общей сложности безопасность в местах отдыха москвичей обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных станций и спасательных постов. В связи с аномальной жарой в столице на дежурство каждый день выходят 113 спасателей.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве до 18:00 субботы, 6 августа, из-за жаркой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ. Уточняется, что воздух в этот день прогреется до плюс 33 градусов. Также в столице и области объявили четвертый класс пожарной опасности, который будет действовать до 16:00 7 августа.