«Оранжевый» уровень опасности из-за жары объявлен в Москве до вечера 6 августа

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве до 18:00 субботы, 6 августа, из-за жаркой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

Уточняется, что воздух в этот день прогреется до плюс 33 градусов.

— В дневные часы сильная жара с температурой 30–33 градуса, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в столице и области объявили четвертый класс пожарной опасности, который будет действовать до 16:00 7 августа.

В столицу придет холодный атмосферный фронт в воскресенье, 7 августа. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По словам синоптика, во вторник также ожидается плюс 23 градуса, а в первой половине следующей недели воздух прогреется до 22–24 градусов. Также пройдут кратковременные грозовые дожди.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов во время беседы с «Вечерней Москвой» предупредил жителей столицы о резком похолодании. По его словам, в воскресенье с запада к столице подойдет холодный фронт, температура воздуха опустится на 6–8 градусов ниже, чем в субботу.