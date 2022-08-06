Жара, град и грозы: москвичам рассказали о погоде на выходных

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Жара в Москве сохранится на текущих выходных. В субботу, 6 августа, температура в городе будет составлять около 30–32 градусов тепла.

Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за аномальной жары.

— Приняты дополнительные меры по поддержанию нормативного состояния дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями, обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты круглосуточно моют дороги города и поливают проезжую часть. 6 августа провести аэрацию дорог планируется три раза.

В воскресенье, 7 августа, в городе ожидаются дождь и грозы. Москвичам рекомендуется быть осторожными и проводить больше времени дома.

Похолодание придет в город в начале следующей недели, подытожили на официальном портале мэра Москвы.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве до 18:00 субботы, 6 августа, из-за жаркой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ. Уточняется, что воздух в этот день прогреется до плюс 33 градусов. Также в столице и области объявили четвертый класс пожарной опасности, который будет действовать до 16:00 7 августа.