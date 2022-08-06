Трамп назвал поездку Пелоси на Тайвань глупой и призвал «покончить» с ней на выборах

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Экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поездка спикера палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань является глупой затеей в свете напряженных отношений Америки и КНР. Об этом Трамп заявил в пятницу, 5 августа.

По его словам, республиканцы должны «покончить с сумасшедшей Нэнси Пелоси» на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2022 года.

— Что за чертовщина? Что она делала на Тайване? Просто наблюдайте за тем, что происходит, а это происходит у вас на глазах. Как же глупо, что она туда поехала, — цитирует Трампа ТАСС.

Недавний визит на Тайвань спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси привел к обострению отношений США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил Вашингтон, что «играющий с огнем рискует обжечься».

При этом Белый дом заверил Пекин в неотступности от политики «одного Китая» и дистанцировался от визита главы верхней палаты парламента, заявив, что Пелоси может принимать решения самостоятельно, именно так и произошло в случае с визитом на Тайвань.