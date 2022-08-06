Как приобрести машино-место в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Москве периодически выставляются на продажу парковочные места. О том, какие именно машино-места можно приобрести, сколько это стоит и как выглядит процесс торгов — в материале «Вечерней Москвы».

Три способа покупки

Право получить в собственность машино-место жители столицы получили в 2017 году. Купить место для своей машины автовладельцы могут напрямую у города при помощи электронных торгов. На торгах парковочные места реализуются через публичные предложения и аукционы, а также при помощи продажи без объявления цены. Некоторые места продаются по преимущественному праву: это означает, что в первую очередь приоритет отдается покупателю, который проживает в конкретном доме и является собственником жилого помещения.

Сначала машино-места продаются при помощи аукциона или торгов на повышение цены. Если итоги данных торгов признаются состоявшимися, право приобретения получает участник, который предложил наиболее высокую цену. Если покупатель не найден, начинается продажа через публичное предложение. В этом случае во время торгов стартовая цена постепенно снижается до 50 процентов от изначальной стоимости лота.

Если после этого покупателя по-прежнему нет, машино-место начинают продавать при помощи продажи без объявления цены: его стоимость устанавливают сами покупатели, а продается лот тому, кто будет готов заплатить больше других. Такой способ продажи наиболее популярен у автолюбителей.

Машино-места продаются во всех округах Москвы. Важное условие: купить у города можно только те парковочные места, которые находятся в отдельно стоящих паркингах и многоквартирных домах.

Купить могут все

Список выставленных на торги машино-мест с подробными характеристиками и ценами есть на столичном инвестиционном портале. На сайте для этого выделен раздел «Имущество от города». Все торги проходят онлайн на электронных площадках. Участвовать в них разрешено и физическим, и юридическим лицам, индивидуальные предприниматели тоже допускаются к участию.

Перед участием в торгах необходимо определиться с интересующим объектом. Затем нужно получить электронную подпись и зарегистрироваться на площадке, которая принимает торги по конкретному лоту. После этого необходимо отправить заявку на участие и внести требуемый по условиям сделки задаток — в случае удачных торгов его включат в сумму покупки или вернут, если парковочное место уйдет другому покупателю. После успешного участия в торгах машино-место необходимо оплатить и оформить в собственность. Все вопросы по поводу торгов можно задавать через сервис «Московский инвестор».