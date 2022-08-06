Мария Миронова рассказала, как решилась рожать в 45 лет

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз в 45 лет. За подобное решение она подверглась критике, однако не стала обращать на нее внимания. В беседе с «Вечерней Москвой» народная артистка России рассказала, как она решилась рожать в таком возрасте.

— В свое время у меня спрашивали, как это я решилась рожать, забеременев в 17 лет. Теперь интересуются, как это я пошла на такой шаг, чтобы родить в 45. Людям свойственно задавать подобные вопросы. А ответ очень прост — так произошло в моей жизни, и я приняла это с радостью, — сказала она.

Говоря о начавшейся критике, собеседница «ВМ» отметила, что она перестала обращать на нее внимание. По словам Мироновой, слова других — это лишь неплодотворная вещь.

Кроме того, в интервью с «ВМ» Миронова рассказала о роли родителя в кино и жизни. Она поделилась своей новой работой в фильме «Родитель», а также порассуждала об актуальности темы в современном кинематографе. Миронова снялась в одной из главных ролей в фильме режиссера Фурманова «Родитель».