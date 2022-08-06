Мария Миронова объяснила, почему не хочет, чтобы ее сыновья были актерами

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актриса Мария Миронова в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, почему не хочет, чтобы ее сыновья были актерами.

— Но я бы не хотела, чтобы актерство когда-нибудь привлекло и младшего сына Федора. Я и старшему этого не желала, считая, что актерская профессия не для мужчин, она слишком зависимая, — сказала артистка.

Она уточнила, что ее старший сын Андрей выпустил несколько премьер в театре «Ленком» и в Театре Вахтангова, он также снимается в кино. Мужчина должен быть самостоятельным и сам что-то решать в своей жизни, а не ждать предложений, подчеркнула актриса. Миронова хотела бы, чтобы ее сын лучше стал художником или режиссером.

Миронова стала мамой во второй раз в 45 лет. За подобное решение она подверглась критике, однако не стала обращать на нее внимания. В беседе с «ВМ» народная артистка России рассказала, как она решилась рожать в таком возрасте.

Говоря о начавшейся критике, собеседница «ВМ» отметила, что она перестала обращать на нее внимание. По словам Мироновой, слова других — это лишь неплодотворная вещь.