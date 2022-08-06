Сотрудник ФСИН погиб при нападении заключенных в колонии в Калмыкии

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Заключенные напали на сотрудников ФСИН в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК в субботу, 6 августа.

— За совершение преступления задержаны двое осужденных, 2000 года рождения и 1994 года рождения. Один из них отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев за совершение нескольких преступлений, в том числе грабеж, другой отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет за совершение нескольких преступления, в том числе убийство, — говорится в сообщении.

По версии следствия, 5 августа двое осужденных, используя заточенную пластину и арматуру с топорищем, совершили нападение на сотрудников колонии. В результате один сотрудник колонии скончался на месте, второй госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Затем заключенные проникли на территорию общежития, где атаковали шестерых сотрудников. Правоохранители в результате получили травмы различной степени тяжести.

СК по данному факту возбудил уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», а также «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». В данной колонии отбывают наказание рецидивисты, совершившие особо тяжкие преступления.