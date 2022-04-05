Заключенный пытался организовать ячейку экстремистской организации в СИЗО

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Сотрудниками уголовного розыска совместно с коллегами из ФСБ и ФСИН пресечена попытка создания ячейки экстремистской организации в СИЗО. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Калмыкия.

По данным ведомства, отбывающий наказание в изоляторе Элисты 35-летний мужчина пытался организовать там ячейку экстремистской организации. Такого рода деятельность заключенного длилась с января по февраль текущего года.

— Движение, которое пропагандировал злоумышленник, запрещено решением Верховного суда Российской Федерации, — подчеркнули в пресс-службе регионального МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Организация деятельности экстремистской организации». Отмечается, что мужчина уже был осужден по статье 314 УК РФ («Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера» — прим. «ВМ»).

1 апреля стало известно, что прокуратура утвердила обвинительное заключение для другого участника экстремистского движения из Подмосковья.