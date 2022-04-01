Прокуратура утвердила обвинительное заключение для участника АУЕ*-движения из Подмосковья

Фото: Вечерняя Москва

Подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об участии в деятельности экстремистской организации. Об этом в пятницу, 1 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, мужчина обвиняется по части 2 статьи 282. 2 УК РФ («Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности» — прим. «ВМ»).

— Обвиняемый в настоящее время отбывает наказание за совершенное ранее преступление. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ногинский городской суд для рассмотрения по существу, — заключила Григорьева.

Напомним, о том, что мужчина предстанет перед судом, стало известно ранее, 1 апреля. Кроме того, в СК рассказали о расследовании данного дела. Обвинение в экстремизме было предъявлено молодому человеку в январе 2022 года.

*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.