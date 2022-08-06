Адвокат Давтян рассказала о главных сложностях в деле Грачевой

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Мари Давтян, адвокат Маргариты Грачевой, рассказала «Вечерней Москве» о главных сложностях этого дела.

— Когда у Маргариты Грачевой произошла трагедия, мне позвонили несколько человек. Они говорили, что ей необходима юридическая помощь. Мы вместе с Аленой Поповой обсуждали, что Грачеву могут дать всего лишь 6,6 года лишения свободы. Это очень мало, — сказала защитник.

Юрист уточнила, что мужчина пытался минимизировать свое наказание в надежде выйти по УДО. Из-за этого Давтян решила разобраться в деле и стала вести его сама.

По ее словам, также стоял вопрос о системном бездействии полиции в Серпухове. Кроме того, Грачева была похищена дважды, но никто не воспринимал всерьез, что муж увозит женщину против ее воли, сетует адвокат.

СМИ, считает она, во многом содействовали благополучному исходу дела. Так, большая огласка подтолкнула СК внимательно посмотреть в эту сторону.

Однако сперва дело возбудили только за причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийства по первому эпизоду. Следователям было тяжело объяснить, что если человека насильно сажают в машину и везут куда-то, угрожая ножом, то это является похищением, заключила Давтян.

Дело Грачевой, которой муж из ревности отрубил кисти рук, всколыхнуло современное общество. Давтян, которая работает с делами о домашнем насилии более десяти лет, рассказала «ВМ» о судебном разбирательстве, жизни Грачевой, а также о коллективном иске пострадавших от насилия в Европейский суд по правам человека.

Кроме того, «ВМ» поговорила с Давтян о ситуации в стране и судьбе законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия». Документ вносили на рассмотрение в Госдуму несколько лет подряд, однако в настоящее время в России он все еще не принят.

По ее словам, последние опросы ВЦИОМ говорят о том, что более 70 процентов россиян считают, что закон о домашнем насилии нужен в России. Остается только государственная воля, заключила адвокат.