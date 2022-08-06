«Мешок костей»: фанаты Бузовой обеспокоились состоянием звезды

Фото: Youtube / Начало

Прошедшей весной на певицу Ольгу Бузову навалилась критика из-за лишних килограммов.

Телеведущая начала активно худеть и недавно поделилась результатами в своих социальных сетях. Однако ее фото в бикини вызвало тревогу среди поклонников.

— Мешок костей, — написал один из подписчиков.

В комментариях фанаты певицы начали беспокоиться из-за состояния Бузовой. У нее начали интересоваться состоянием здоровья и писать гневные комментарии.

Так, один из подписчиков сравнил внешний вид телеведущей с 20-летним парнем. Другой посоветовал обратиться к пластической хирургии.

Однако не все фанаты так критично отнеслись к результатам похудения. Многим фигура артистки очень понравилась: они отметили, что она стала выглядеть намного лучше.

Сама Бузова не стала отвечать на комментарии. В настоящее время у нее проходят гастроли по черноморскому побережью, передает Пятый канал.

В начале июля блогер Лилия Абрамова рассказала, что Бузова больше не одинока и скоро выйдет замуж. По ее словам, избранник певицы — влиятельный мужчина. Она его однажды даже видела лично.