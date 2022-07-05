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Известный блогер рассказала о новом романе Бузовой и скорой свадьбе

Юлия Курганова
Общество
Известный блогер рассказала о новом романе Бузовой и скорой свадьбе
Фото: Telegram / Бузова

После расставания с рэпером Давидом Манукяном певица Ольга Бузова предпочитает не афишировать личную жизнь. Но блогер Лилия Абрамова рассказала, что артистка больше не одинока и скоро снова выйдет замуж.

По ее словам, избранник певицы влиятельный мужчина. Она его однажды даже видела лично.

— У нее сейчас очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный! Ему 43 или 44 года. Абсолютно подтянутый человек. Я видела его. Он политик. Не могу сказать кто. У них будет свадьба следующей весной, — заявила Абрамова в Rutube-проекте «Злые языки».

Одна из ведущих шоу, блогер Виктория Боня подтвердила слова Абрамовой, показав снимки в соцсети Бузовой. На них звезда красуется с дорогостоящими украшениями. И несмотря на финансовый достаток, певица никогда самостоятельно себе не покупает драгоценности. А значит, они подарены ей новым возлюбленным.

— У Бузовой появляется браслет Cartier, который стоит 75 тысяч евро, — отметила Боня.

Психолог Марина Гладышева объяснила, как Бузова и Киркоров поддерживают свою популярность. По ее мнению, Бузова намеренно демонстрирует собственную недалекость и отсутствие эрудиции, чтобы создать ощущение доступности и близости звезды. Эксперт отмечает, что ведущая закрывает потребность публики в «диванной критике» и позволяет людям насладиться чувством превосходства. Это манипуляция, которой умело пользуется артистка.

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