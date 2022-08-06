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Диетолог предупредила о негативном влиянии кофе на фигуру

Александр Афонин
Общество
Диетолог предупредила о негативном влиянии кофе на фигуру
Фото: Pexels

Многие виды кофе представляют собой высококалорийные напитки, которые могут оказать негативное влияние на фигуру. Об этом сообщила врач-диетолог, кардиолог Юлия Панова.

Специалист отметила, что к кофе нужно относиться как к отдельному блюду. Это вызвано высоким содержанием калорий, которые приводят к избытку веса. При этом калорийность напитка определяют количество ингредиентов и способ приготовления.

— Даже если мы постоянно корицу добавляем, в этом нет ничего страшного. Там калорий немного. В самом же кофе тоже они есть. Если мы пьем черный кофе без сахара и с добавлением корицы, то это не опасно для талии. Но обычно пряности добавляют в кофе с молоком, а это несколько иной калораж, — сказала она.

Диетолог добавила, что наибольшее содержание калорий будет при добавлении сиропов, молока, сливок и сахара. Из добавок Панова рекомендует пряности или сок лимона: они смягчат вкус кофе и не приведут к увеличению веса, передает «АиФ».

До этого врачи рассказали о пользе и вреде кофе. Специалисты порекомендовали любителям этого напитка соблюдать ряд правил, чтобы снизить риск проблем со здоровьем.

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